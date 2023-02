Ue, in serata riunione al vertice: sul tavolo il piano industriale per il Green Deal

(Teleborsa) - In serata incontro tra i vertici delle istituzioni europee. Alla riunione, programmata per le ore 19, parteciperanno la presidente della Commissione Ue,, il presidente del Consiglio Ue,, la presidente della BCE,, il presidente dell'Eurogruppo,, e il presidente della Banca Europea degli Investimenti,Il vertice si svolge a pochi giorni daldel 9 e 10 febbraio in cui la Commissione europea presenterà il suo nuovo "", anche in risposta all'Usa, che avrà due pilastri. Da una parte l'allargamento delle deroghe ai limiti sugliper i settori industriali coinvolti nella transizione energetica e digitale; dall'altro, per evitare che l'uso di questi aiuti di Stato porti a una frammentazione del mercato unico, verrà proposto undeieuropei per progetti negli stessi settori.Su quest'ultimo aspetto, per l'immediato, si pensa di ricorrere a strumenti già esistenti, rafforzati e resi più flessibili: i fondi dei PNRR (Next Generation Eu e Repower Eu), i fondi di coesione e i due strumenti Invest Eu, finanziato direttamente dalla BEI, e l'Innovation Fund. Più a lungo termine l'idea della Commissione è di procedere ad una modifica del Bilancio pluriennale dell'Unione, che creerebbe il nuovoin cui un ruolo fondamentale spetterebbe sempre alla BEI.Sul dossier però c'è da ricucire letra i diversi stati membri. L'annuncio di un allentamento delle norme sugli aiuti di Stato è piaciuta solo amentre ha trovato l'opposizione di tutti gli altri partner europea che temono una frammentazione del mercato interno. I due paesi infatti potrebbero spendere molto più di tutti gli altri per sostenere le loro imprese green tech, ripetendo quanto già avvenuto con l'allentamento delle regole sugli aiuti di stato per la guerra in. Berlino e Parigi hanno infatti notificato quasi l'80% delle misure approvate da Bruxelles.Anche l'ipotesi di un fondo sovrano europeo finanziato connon trova d'accordo tutti i Paesi membri, anzi. Questa proposta ha trovato contrari la maggioranza dei Paesi