Credem, Campani: risultati di assoluta eccellenza, verso NPL zero

Credem

(Teleborsa) - "L'anno è stato decisamente intenso e segnato dalle tensione geopolitiche, che si sono aggiunte agli effetti della pandemia dei due anni precedenti e hanno portato a uno scenario di alta volatilità. Il nostro gruppo ha saputo però confermare la sua reattività, cogliendo le opportunità del contesto esterno e ottenendo". Lo ha affermatodi, durante la presentazione alla comunità finanziaria dei risultati 2022 . La banca emiliana ha chiuso l'esercizio con un utile netto consolidato di 317 milioni di euro, in calo del 10% sul dato dell'anno precedente che però aveva beneficiato del badwill da 95,6 milioni legato all'acquisizione di CariCento."Abbiamo chiuso con ilse non consideriamo l'apporto del badwill dell'acquisizione di CariCento - ha sottolineato - Questo dimostra come il nostro gruppo si stia adattando al contesto esterno per restare molto competitivo". L'utile è stato in crescita del 23,4% a/a senza considerare l'apporto contabile dell'acquisizione.Campani ha evidenziato che Credem si sta "dirigendo". L'NPL Ratio lordo è a 2,1%, sotto la media EU (2,3%) e nettamente inferiore alla media del sistema bancario italiano (3,2%). L'NPL Ratio netto è allo 0,9%.Parlando della solidità patrimoniale, Direttore Generale ha evidenziato che "la BCE ci ha assegnato il", a testimonianza della "solidità del nostro modello di business e dei presidi del gruppo"."Il gruppo ha saputo mantenere un'elevata redditività anche durante diversi cicli economici, mantenendo- ha evidenziato il banchiere - Questi derivano dall'elevata diversificazione del modello di business, che ci supporterà anche nell'attuale contesto economico, caratterizzato da alta incertezza".Guardando ai prossimi mesi, Campani ha detto: "Abbiamo intenzione di, per cogliere nuove opportunità di crescita. Intendiamo rafforzare il precorso intrapreso attraverso una intensa attività progettuale, per cui abbiamo 10 direzioni strategiche per una media di 38 iniziative in parallelo".Analizzando alcune attività legate al Business, il DG ha affermato che la banca "continuerà a, proseguirò nell'offerta digitale innovativa per le imprese, ci sarà un forte impegno nell'attività di credito al consumo e rivolgerà un importante focus alla business unit commerciale per rafforzare il modello distributivo".