Genenta Science, accordo con AGC Biologics per produzione terapia

Genenta

(Teleborsa) -, biotech italiana quotata al Nasdaq che sta sviluppando una terapia genica contro un tipo di tumore al cervello, ha siglato un development & manufacturing service agreement (MSA) conper ladi un prodotto a base di lentivirus per terapia cellulare per i programmi clinici in corso di Genenta."L'espansione della nostra relazione esistente con AGC Biologics sottolinea il progresso dello sviluppo clinico della nostra piattaforma. Sulla base dei risultati della Fase 1 della sperimentazione clinica di Fase 1/2 in corso, stiamo intensificando il processo di produzione per essere pronti per la Fase 2 del processo", ha dichiarato, amministratore delegato di Genenta."Questo investimento nella produzione rappresenta uned è basato sulla nostra aspettativa che il trattamento abbia il potenziale per avere un impatto sul microambiente tumorale e rompere la tolleranza immunitaria nei tumori solidi", ha aggiunto.Genenta aveva dal 2016 un accordo con lo stabilimento dia Milano, che è stato successivamente acquisito da AGC Biologics nel 2020.