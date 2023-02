Wall Street cauta aspetta Powell

Dow Jones

(Teleborsa) - Si muove in frazionale ribasso Wall Street, con gli investitori in attesa dell', dopo il dato sorprendente sul rapporto occupazionale americano . La solidità del mercato del lavoro ha allontanato la prospettiva di un imminente stop della banca centrale americana sulla sua manovra restrittiva. Gli operatori cercano ora di capire da Powell se gli ultimi dati influenzeranno le scelte sui tassi di interesse da parte dell'istituto centrale.Tra gli indici statunitensi, ilsta lasciando sul parterre lo 0,31%, continuando sulla scia ribassista rappresentata da quattro cali consecutivi, in essere da giovedì scorso, mentre, al contrario, incolore l', che continua la seduta a 4.103 punti, sui livelli della vigilia. Senza direzione il(+0,11%); come pure, pressoché invariato l'(-0,08%).Al top tra i(+1,77%),(+1,48%),(+1,40%) e(+1,06%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -4,22%.Calo deciso per, che segna un -2,18%.Sotto pressione, con un forte ribasso del 2,18%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,79%.Tra i(+2,93%),(+2,52%),(+2,20%) e(+1,84%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -4,86%.Scende, con un ribasso del 4,31%.Crolla, con una flessione del 5,38%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 3,89%.Tra ledi maggior peso nei mercati nordamericani:14:30: Bilancia commerciale (atteso -68,5 Mld $; preced. -61 Mld $)16:00: Scorte ingrosso, mensile (atteso 0,1%; preced. 1%)16:30: Scorte petrolio, settimanale (atteso 376K barili; preced. 4,14 Mln barili)14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 194K unità; preced. 183K unità)16:00: Fiducia consumatori Università Michigan (atteso 64 punti; preced. 64,9 punti).