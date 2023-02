BCE, Knot: attuale ritmo rialzo tassi fino a maggio potrebbe essere giustificato

(Teleborsa) - "Ritengo altamente improbabile che l'aumento di marzo sarà il nostro punto di arrivo" e "se le pressioni inflazionistiche sottostanti non si riducono materialmente, il". Lo ha detto, presidente della Banca dei Paesi Bassi e membro del Consiglio direttivo della BCE, durante un evento online organizzato da Mni Market News.La Banca centrale europea ha aumentato i tassi di interesse di, prevedendo un simile aumento per il mese prossimo, mentre non ha dato indicazioni precise per la riunione di maggio.Knot ha affermato che più i tassi si spostano in un territorio restrittivo, "più diventa"."Una volta che vedremo una svolta chiara e decisiva nelle, mi aspetto quindi che passiamo a passi più piccoli - ha affermato - Ma in assenza di una tale svolta, la BCE continuerà a mantenere la rotta sul suo ritmo costante verso l'alto, nel perseguimento della stabilità dei prezzi".