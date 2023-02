BPER, Montani: risultati estremamente positivi per un anno molto intenso

BPER

(Teleborsa) - "Ildal punto di visto lavorativo e, come del resto nei trimestri precedenti, si è concluso con, che vedono una redditività ordinaria in forte aumento e una solida posizione patrimoniale". Lo ha affermato l'amministratore delegato di, Piero Luigi Montani, aprendo la call con la comunità finanziaria che ha seguito la pubblicazione dei risultati 2022 "Le, sia per effetto dell'ingresso di Banca Carige che dell'efficientamento commerciale - ha spiegato - Mentre sul fronte dei finanziamenti è continuato il sostegno a famiglie e imprese. Lae il derisking è proseguito"."Si conferma unacon il CET1 Ratio al 12,8%, che arriverà al 13,2% con operazione in previsione nell'anno", ha sottolineato.Parlando dell'e Banca del Monte di Lucca, Montani ha detto che "l'anno che si è appena concluso si è caratterizzato da ampie iniziative straordinarie. L'integrazione di Carige si è, con la migrazione dei sistemi informativi". Grazie all'operazione "si incrementano i volumi, la posizione geografica e il posizionamento competitivo su scala nazionale".Nel frattempo, "continua ladegli sportelli, con un processo accelerato per la digitalizzazione e la nostra strategia omnicanale".