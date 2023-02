BPER, risultati 2022: raddoppia il dividendo e prosegue derisking

BPER

(Teleborsa) -ha chiuso il 2022 con undella capogruppo pari a 1.449 milioni di euro. Escludendo le poste straordinarie che ammontano a 946,2 milioni di euro, il dato è pari a 502,8 milioni di euro.Ilsi attesta a 1.825,9 milioni (+21,3% a/a), mentre il dato del 4° trimestre 2022 è pari a 565,5 milioni (+19,1% t/t). Le csono pari a 1.942,1 milioni, in aumento del 18,3% a/a, mentre il dato del 4° trimestre 2022 è pari a 524,1 milioni in rialzo del 4,0% t/t.La rda clientela (debiti verso clientela, titoli in circolazione e passività finanziarie designate al fair value) si attesta a 114,8 miliardi, in aumento del 13,3%. Lada clientela si attesta a 163,2 miliardi, in calo dell’1,9% a causa della performance negativa dei mercati finanziari da inizio anno.verso la clientela sono pari a € 93,6 miliardi in aumento del 14,1%. L'sul totale dei crediti lordi (NPE Ratio lordo) è pari al 3,2%, in ulteriore calo rispetto al trimestre precedente (4,2%), grazie principalmente all'operazione di cessione di un portafoglio di crediti NPL. Tasso di default ancora molto contenuto (0,8%).Il CdA ha approvato la proposta per la distribuzione di ununitario in contanti pari a(doppio rispetto allo scorso anno), per un ammontare massimo complessivo pari a 169.902.062,16 euro."Il 2022 è stato un anno particolarmente significativo per BPER Banca, costellato da importanti iniziative - ha detto l'- In primis mi preme sottolineare il, operazione che ha visto la sua conclusione a fine novembre con l'atto di fusione e con la completa migrazione dei sistemi informativi. Questo ulteriore processo di consolidamento bancario ci ha permesso di incrementare significativamente i volumi di impieghi e raccolta in territori limitatamente presidiati e di rafforzare ulteriormente il nostro posizionamento competitivo su scala nazionale, grazie anche a un rilevante aumento del numero di clienti del 20% circa, dai 4,2 milioni precedenti ad oltre 5 milioni attuali"."L'ulterioreha consentito di proseguire nella riduzione dei non performing loans che ha portato l'NPE ratio lordo al 3,2% dal 4,9% di fine 2021 - ha aggiunto - La solida posizione patrimoniale ci permette di proporre un dividendo pari a 12 centesimi di euro per azione, doppio rispetto allo scorso anno".