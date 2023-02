Equita al fianco di Gentili Mosconi nella quotazione su EGM

Gentili Mosconi

(Teleborsa) -- gruppo che opera nel mercato della moda di lusso offrendo servizi di design, trasformazione, stampa e personalizzazione di tessuti grezzi a servizio dei player internazionali del lusso - ha concluso con successo un collocamento istituzionale volto all’ammissione della Società su Euronext Growth Milan, in data 3 febbraio 2023. Gentili Mosconi ha debuttato, la vigilia, sul mercato con una capitalizzazione di mercato pari a 71,3 milioni di euro. Ilsi è infatti concluso con 23 milioni di raccolta e un prezzo pari a 3,75 per azione.Nell’ambito del collocamento, Palladio Holding S.p.A e Mahrberg AG hanno agito in qualità di Cornerstone Investor con commitment complessivo di €5 milioni.Il forte interesse da parte del mercato, evidente nel processo di bookbuilding, si è tradotto in una domanda significativamente superiore all’offerta e ha consentito un’allocazione concentrata su investitori long only, in larga parte internazionali.I team di Investment Banking e di Global Markets di Equita hanno agito in qualità di Sole Global Coordinator, Joint Bookrunner ed Euronext Growth Advisor.in termini di controvalore raccolto, e contribuisce a riaprire il mercato delle quotazioni domestiche nel 2023 – oltre a rappresentare laEquita rafforza così ulteriormente il proprio ruolo di leading ECM franchise sul mercato domestico, avendo inoltre aperto il mercato equity italiano nel 2023 con l’accelerated bookbuilding di Racing Force Group di metà gennaio.