"MF Insurance Awards 2023": Generali, Alleanza e Cattolica pluripremiate

(Teleborsa) -sono le società del panorama assicurativo che più si sono distinte in occasione dell'ultima edizione degliUn totale di 15 riconoscimenti per prodotti e servizi trasversali alle diverse categorie previste dal Premio, a conferma – sottolinea Generali in una nota – di un'accelerazione della strategia di Generali sul fronte dell'innovazione. La cerimonia che, come ogni anno, premia le eccellenze del settore assicurativo si è svolta ieri sera all'Hotel The Westin Palace di Milano.Nell'ambito deglisonocome Compagnia che "ha raccolto il maggior numero di premi e menzioni dell'evento" ha ricevuto il, ritirato dal general manager. Si è poi aggiudicata il primo posto, con menzione speciale, per ilritirato dachief Marketing & Distribution officer di Generali Italia, e dachief Life officer di Generali Italia. Un'altra menzione speciale, per la Categoria, è andata alcome "modello di intelligenza artificiale di perizia su preventivo carrozzerie convenzionate, replicabile su tutte le funzioni aziendali". A ritirarlohead of Smart Process Automation & Innovation di Generali Italia.Sempre nel contesto degli "Innovazione Awards" si è distinta ancheche, nellasi è aggiudicata ilresponsabile Distribution della società, ha ritirato il premio per "l'innovativo programma di talent attraction e di formazione per la crescita professionale del consulente finanziario e assicurativo". Menzione speciale anche pernellaper il life coach digitale BeneFit. La targa è stata consegnata ahead of Partnership, Servizi e Marketing di Welion. "Un percorso di salute per i dipendenti basato su un sistema di motivazione e ricompensa che incoraggia al vivere sano" è stata la motivazione del riconoscimento a Welion.ha vinto per lacon il prodotto: a ritirare il premio, il CEO di Jeniot. Adè andato il primo posto per lehead of Group IT & Operations Risk & Security di Generali, è stato premiato per la "creazione di un'offerta di servizi di cyber insurance che supporta i clienti nel riconoscere, rispondere e recuperare in maniera rapida ed efficace minacce di cyber security".Durante la serata è stata riconosciuta a Generali anche la prima posizione per i risultati ottenuti nelle classifiche di dettaglio di raccolta dei rami danni. Si tratta dimiglior risultato tecnico nel Ramo incendio ed elementi naturali, per Generali Italia, ritirato dal general manageril miglior risultato tecnico per il Ramo altri danni ai beni, ritirato da, chief Property & Casuality di Generali Italia, e il miglior risultato tecnico per il Ramo merci trasportate, per Generali Global Corporate & Commercial, ritirato dahead of Marketing Generali Global Corporate & CommercialGenerali ha poi conquistatoUno per la miglior Campagna integrata con il prodotto NEXT di Jeniot, per cui è salito sul palcodirettore Country Communication di Generali Italia, e uno per la migliore Campagna prodotto legata al terzo settore per Cattolica & No profit, ritirato daad di Cattolica Assicurazioni.Assicurazioni Generali ha ottenutouno per le emissioni green bond 2022 ritirato dahead of Group CFO Office di Generali, e uno per il più alto Standard Ethics, ottenuto per "l'impegno nel contribuire positivamente alla costruzione di una società più resiliente e giusta nel suo ruolo di assicuratore, investitore, datore di lavoro e corporate citizen responsabile" ritirato da, Group head of Sustainability and Social Responsibility di Generali. La Compagnia ha infine conquistato il premio "Insurance Elite" per il #1 per patrimonio netto e utile di bilancio, ritirato dahead of Group Cash and Capital Management di Generali.