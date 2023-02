Stabile la Borsa di New York tra indicazioni Fed e trimestrali

Walt Disney

(Teleborsa) -, dopo l'ottima seduta di ieri e mentre gli investitori continuano a valutare quanto lapossa continuare ad aumentare i tassi di interesse quest'anno. Ieri il presidente della Fed,, nel suo primo discorso dopo i nonfarm payrolls di gennaio, ha dato un, affermando che la variazione degli occupati di gennaio, più forte di quanto chiunque si aspettasse, "mostra perché pensiamo che questo sarà un processo che richiederà un periodo di tempo significativo" e probabilmente non sarà "senza intoppi". Ilgli operatori e anzi ha dato ulteriore slancio al mercato statunitense, con i principali indici che hanno chiuso la giornata con ampi guadagni al termine di una sessione volatile.L'odierna è priva di dati significativi e le uniche indicazioni in arrivo sono quelle delle vendite all'ingrosso e delle scorte di greggio. In calendario ci sono invece, di Williams (NY Fed) e di Waller (Board), ultimamente allineati con Powell nel sottolineare i rischi di non fare abbastanza per riportare l'inflazione al 2%.Continua intanto la stagione delle. L'attenzione maggiore sarà oggi sui risultati di(che verranno diffusi dopo la chiusura del mercato), che rappresentano i primi dati trimestrali dalIntanto,(colosso statunitense del mondo sanitario) ha registrato una trimestrale oltre le attese e siglato un(colosso statunitense attivo nei servizi di trasporto in auto e nelle consegne a domicilio) ha comunicato undopo un 2022 che ha superato le previsioni;(azienda americana attiva nel settore dell'abbigliamento sportivo) ha migliorato lasull'utile per azione 2023.Un titolo sotto osservazione è, con il colosso della tecnologia che ieri ha dichiarato che sta rinnovando il suo motore di ricerca Bing e il browser Web Edge con l'A Wall Street, ilè sostanzialmente stabile e si posiziona su 34.135 punti, mentre, al contrario, l'ha un andamento depresso e scambia sotto i livelli della vigilia a 4.154 punti. Sotto la parità il, che mostra un calo dello 0,28%; con analoga direzione, leggermente negativo l'(-0,22%).Tra i datisui mercati statunitensi:16:00: Scorte ingrosso, mensile (atteso 0,1%; preced. 1%)16:30: Scorte petrolio, settimanale (atteso 2,46 Mln barili; preced. 4,14 Mln barili)14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 194K unità; preced. 183K unità)16:00: Fiducia consumatori Università Michigan (atteso 64 punti; preced. 64,9 punti)16:00: Vendite industria, mensile (preced. -0,8%).