Allurion Technologies si quota a Wall Street tramite SPAC

Compute Health Acquisition Corp

(Teleborsa) -, azienda che aiuta le persone a perdere peso,tramite una business combination con la SPACAllurion, fondata nel 2009 da Shantanu Gaur, sostiene di aver creato "la prima piattaforma completa al mondo per la perdita di peso" che comprende il, un palloncino gastrico per la perdita di peso. La piattaforma tecnologica di Allurion include, una soluzione terapeutica digitale di punta che combina il monitoraggio remoto dei pazienti, basato sull'intelligenza artificiale, con un programma di cambiamento comportamentale proprietario."Questa operazione rappresenta un'importante pietra miliare per l'azienda. Allurion ha appena avviato la sua. Con oltre 100.000 pazienti trattati, e in continuo aumento, il nostro obiettivo è quello di cambiare la vita ai due miliardi di persone in sovrappeso in tutto il mondo - ha dichiarato Gaur, co-fondatore e CEO - Combinando il nostro rivoluzionario Palloncino Allurion con una piattaforma digitale e un programma di cambiamento comportamentale, abbiamo creato la prima e unica piattaforma completa al mondo per la perdita di peso".di Allurion nel 2020, 2021 e 2022 sono stati rispettivamente di 20 milioni, 38 milioni e 64 milioni di dollari. Nel 2022 l'azienda ha mantenuto la suacon il lancio del Programma Allurion in Canada, Messico, India, Australia e Brasile.