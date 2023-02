Antares Vision acquista il 30% della spagnola PYGSA con accordo distributivo

Antares Vision

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nel settore del controllo qualità e tracciabilità dei prodotti, ha sottoscritto unmediante un aumento di capitale e un esborso pari ad 0,55 milioni di euro. Simultaneamente, la società italiana ha sottoscritto un accordo per la distribuzione in esclusiva delle proprie soluzioni in Spagna, in tutti i settori di riferimento (Life Science, Cosmetics, Food & Beverage) e in Portogallo per il solo Food & Beverage.Presente in tutti settori di riferimento di Antares Vision Group, PYGSA ha sviluppato un know-how specifico per la progettazione e produzione di sistemi di ispezione per il controllo qualità, soluzioni di tracciabilità, soluzioni software per la misurazione dell'efficienza e le relative integrazioni. Nel 2021, PYGSA, che occupava 72 persone, ha registrato unpari a 7,5 mmilioni di euro e unpari a 0,6 milioni di euro."PYGSA rappresenta unaper la distribuzione delle nostre soluzioni: consolidiamo e rafforziamo la nostra presenza in mercati strategici, con l’acquisizione immediata di quote di mercato - ha dichiarato, presidente e CO-CEO di Antares Vision - Inoltre, possiamo affiancare i nostri clienti con soluzioni innovative, un servizio e un supporto tecnico locale accurato e veloce".L'acquisizione è interamente. A partire dal 2024 e con l'approvazione del bilancio annuale di PYGSA, Antares Vision avrà il diritto per tre anni di esercitare una. Il prezzo della call option sarà determinato sulla base di una valorizzazione della Società pari all'EBITDA x6 – PFN.