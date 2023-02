Banca Ifis, Furstenberg Fassio: numeri record 2022 premiano investimenti sulle persone

Banca Ifis

(Teleborsa) - "Questoin cui abbiamo; un lavoro di team, che unito ai nuovi processi di governance e alla sostenibilità, ci ha permesso di creare profitto, generando anche un impatto positivo per i territori e le comunità in cui operiamo". Lo ha affermatodi, commentando i risultati 2022 del gruppo attivo nello specialty finance e quotato su Euronext STAR Milan.Banca Ifis ha chiuso l'anno passato con un, in crescita del 40% e raggiungendo con un anno di anticipo l'obiettivo di utile previsto nel Piano Industriale per il 2023.