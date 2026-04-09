Piazza Affari: scambi negativi per Banca Ifis

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per l' Istituto con sede a Venezia , che presenta una flessione dell'1,94% sui valori precedenti.



Il confronto del titolo con il FTSE Italia Mid Cap , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Banca Ifis rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





Le tendenza di medio periodo della banca tricolore si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 22,46 Euro. Supporto stimato a 22,06. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 22,86.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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