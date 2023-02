Fed, Barkin: mantenere la rotta nella lotta all'inflazione

(Teleborsa) - Per quanto riguarda l'inflazione statunitense, "la maggior parte delle stime prevede che ci vorranno dai 6 ai 12 mesi prima che questi cali della domanda calmino il tasso di inflazione. Con la domanda in rallentamento ma ancora resiliente, i mercati del lavoro sani e l'ulteriore e purtroppo duraturo shock della guerra in Ucraina,". Lo ha affermato, presidente della Federal Reserve Bank of Richmond, in un'intervista pubblicata sul sito della banca centrale."Questo, ovviamente, è", ha aggiunto.Quando gli è stato fatto notare che l'inflazione è diminuita negli ultimi tre mesi, ha risposto: "Vorrei avvertire che mentre la media è scesa,. Questo perché la media è stata distorta dal calo dei prezzi di alcuni beni, come le auto usate, che sono aumentate in modo insostenibile durante la pandemia"."Ho visto un commentatore celebrare il fatto che l'inflazione senza la voce "shelter" sia diminuita negli ultimi tre mesi - ha continuato - Ma, ovviamente, sappiamo tutti cosa interessa alla gente. Si preoccupano del cibo, del gas e del riparo. Fino a quando non saremo sicuri che le cose a cui le persone tengono siano sotto controllo,".