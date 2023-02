Mandelli (BPER): mercato borsistico si sta polarizzando, tra big e micro-quotazioni

BPER Banca

EuroGroup

(Teleborsa) - Guardando ai risultati diffusi in questi giorni dai principali istituti italiani, "". Lo ha detto, Responsabile Corporate & Investment Banking di, introducendo l'evento di presentazione dello studio realizzato insieme a Value Track sull'evoluzione dei multipli di mercato e valutazioni delle IPO con particolare riferimento a quelle effettuate nel corso del 2022."Sono convinto che- ha spiegato - anche perché i dati macro sono migliorati e ci si aspetta una moderata crescita, e non più una recessione. Inoltre, gli imprenditori con cui parlo, che sono soprattutto quelli grandi, mi parlano di un primo trimestre chiuso con numeri positivi".Parlando di Piazza Affari, Mandelli ha detto che ". Da un lato si parla delle grandi quotazione come Lottomatica e Plenitide, in mezzo c'è qualche quotazione media come, e poi c'è un"."Gli imprenditori mi raccontano che parlano solo con i fondi di private equity e le operazioni le fanno con loro - ha detto - Non credo sia solo un tema di multipli, ma un. La percezione è davvero forte".