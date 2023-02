BCE, Schnabel: "Manteniamo la rotta su rialzo dei tassi"

(Teleborsa) - Alla Bce "manteniamo la rotta sui rialzi dei tassi di interesse per riportare l'inflazione al nostro obiettivo del 2% in maniera tempestiva". È la prima risposta diin un "dialogo" via Twitter sulla politica monetaria. "Controllare l'inflazione è la nostra priorità numero uno. Abbiamo alzato i tassi di interesse a una velocità record e stiamo iniziando a ridurre i nostri stock di titoli", ha aggiunto. Laha alzato la scorsa settimana i tassi di altri 50 punti base e contestualmente ha riferito di essere orientata di alzarli di altri 50 punti base al direttorio di marzo."Ulteriori aumenti dei tassi di interesse aiuteranno a riportare l'inflazione al livello obiettivo, cosa che, date le retribuzioni nominali, aumenterà i salari reali" ha affermato Schnbel. E i rialzi dei tassi non stanno creando nuovi poveri. "Combattendo l'alta inflazione – ha detto la– stiamo supportando la crescita sostenibile nell'area euro. La guerra ha reso tutto più difficile ma stiamo facendo del nostro meglio per limitare le conseguenze. L'economia non si riprenderà se l'inflazione è eccezionalmente alta".I tassi di interesse della Bce – ha proseguito– "devono raggiungere un livello sufficientemente restrittivo. Dovremmo vedere che le nostre politiche vengono trasmesse all'economia. Manterremo i tassi elevati fino a che vedremo prove solide che l'inflazione di fondo ritorna al nostro obiettivo, in maniera tempestiva e duratura"."Dato che ilhanno effetti sulla stabilità dei prezzi non possiamo ignorarli. Sono parte integrante del nostro mandato. Ma a guidare sono i governi" ha detto la componente del comitato esecutivo della Bce risponde via Twitter a una domanda polemica sul perché la banca centrale, che ha un mandato unicamente sulla stabilità dei prezzi stia "sprecando tempo e risorse su iniziative legate al clima"."Unnon può essere completamente anonimo" come è invece il danaro contante fisico, "specialmente per i pagamenti più grandi perché a quel punto potrebbe essere utilizzato per scopi illeciti – ha detto Schnabel –. Ma assicurare un alto livello di privacy sui dati personali e sui pagamenti sarà una delle priorità chiave".Nell'area euro "non è iniziata una disinflazione su ampia scala. Dobbiamo – ha sottolineato Schnabel – usare tutti i nostri strumenti per ripristinare lae supportare una crescita sostenibile. Altrimenti assisteremo a cali anche più marcati delle retribuzioni reali, e potremmo dover alzare i tassi di interesse anche di più"."Un atterraggio morbido per l'economia dell'area euro è possibile ma non è garantito. Condizioni di finanziamento più restrittive frenano la domanda economica e in questo modo l'attività. Questo non porta necessariamente ad una recessione" ha affermato Schnabel."Non possiamo ancora cantare vittoria sul contenimento dell'inflazione. Questo – ha detto la– è il motivo per cui dobbiamo mantenere la rotta e alzare ancora i tassi in maniera significativa. Se un altro aumento da 50 punti base sia necessario (a maggio) dipenderà dai dati che sopraggiungeranno e dalla nostra valutazione sulle prospettive di inflazione"."Rende più facili scambi commerciali e viaggi". Non potendo più attribuire alla valuta unica il merito di garantire bassa inflazione, sono questi gli aspetti positivi con cuiha risposto a chi le chiedeva (via Twitter) quali fossero in vantaggi per un paese di aderire alla valuta unica. "L'euro – ha detto – rimuove le fluttuazioni sul tasso di cambio e per questo rende più facili viaggi e scambi". "E anche se l'inflazione è fin troppo elevata l'euro in media ha assicurato più stabilità dei prezzi di quanto in precedenza facessero le valute nazionali. L'euro è un simbolo della nostra unità".