Economia, Istat: a dicembre recupera la produzione industriale (+1,6%), tasso disoccupazione stabile

(Teleborsa) - Loa inizio 2023 è caratterizzato da una generalizzata moderazione delle, dovuta al calo dei prezzi dei prodotti energetici, che alimenta le attese di un più graduale aumento dei tassi di interesse nei principali paesi. Il, in base alla stima preliminare, ha segnato negli ultimi tre mesi dello scorso anno la prima variazione congiunturale negativa (-0,1%) dopo sette trimestri consecutivi di crescita. Il PIL corretto per gli effetti di calendario, nel 2022, è aumentato del 3,9%, mostrando una dinamica superiore a quella della media dell’area euro. È quanto si legge nell'ultimasull'andamento dell'economia italiana.Dal lato della, il lieve calo è stato determinato dal contributo negativo della(al lordo delle scorte) a fronte di un apporto positivo di quella estera netta. Nel 2022, il PIL corretto per gli effetti di calendario ha registrato un aumento del 3,9% rispetto all’anno precedente, più elevato di quello della(+3,5%). Rispetto agli altri principali paesi dell’area tale risultato è stato inferiore a quello della(+5,5%) e superiore a quello di(+2,6%) e(+1,9%).L’indice destagionalizzato della, al netto delle costruzioni, nonostante il forte recupero congiunturale di dicembre (+1,6%), nel quarto trimestre è diminuito dello 0,9% rispetto ai tre mesi precedenti. Ilha proseguito la tendenza al miglioramento. Il tasso di occupazione è salito al 60,5% coinvolgendo quasi tutte le classi di età, gli uomini e le donne. Il tasso diè rimasto stabile al 7,8%. Nel periodo ottobre-dicembre, tra idi industrie, solo i beni strumentali sono cresciuti (+2,5%) mentre il settore dell’energia ha registrato un calo (-6,0%). Le variazioni negative dei beni di consumo e intermedi sono state più contenute (rispettivamente -1,9% e -0,9%).A gennaio, in base alle stime preliminari, l’è rallentata. Il differenziale dell’indice armonizzato dei prezzi al consumo (IPCA) tra l’Italia e l’area euro, pur rimanendo positivo, è diminuito rispetto a dicembre. Le indagini sulladeie delle imprese, a gennaio, hanno fornito indicazioni differenti. La fiducia dei consumatori ha mostrato un peggioramento diffuso tra le sue componenti mentre quella delle imprese è aumentata per il terzo mese consecutivo.