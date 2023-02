Eurovita rinvia pagamento cedola bond Tier2

(Teleborsa) -ha comunicato che il(ISIN XS2019977557) verrà. L'annuncio arriva, si legge in una nota, "alla luce della posizione patrimoniale della Compagnia e in linea con la normativa vigente". La scadenza era al 21 febbraio 2023.Eurovita, di proprietà della società di private equity britannica Cinven, è statadall'IVASS (Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni).La stessa IVASS, in presenza di un crescente flusso di riscatti anticipati, aveva comunicato nei giorni scorsi di aver sospeso (dal 6 febbraio) laregolati dai contratti di assicurazione e di capitalizzazione.