Iveco, Marx: 2022 con risultati sopra le attese grazie a capacità di adattamento

Iveco Group

(Teleborsa) - "Il 2022 è stato il primo anno da società indipendente e quotata, e molti eventi sfidanti sono accaduti. Siamo comunque riusciti aagli eventi eccezionali. Tutte le nostre business unit stanno crescendo nei rispettivi mercati, che sono in continua trasformazione". Lo ha affermatodi, nella call con la comunità finanziaria che ha seguito la pubblicazione dei risultati 2022 . L'esercizio si è chiuso con ricavi consolidati pari a 14.357 milioni di euro, in crescita del 13,5%, e un utile netto adjusted pari a 225 milioni di euro (85 milioni di euro di incremento rispetto al 2021).Marx ha parlato di una "per l'intero anno sulla scia di migliori volumi e mix e realizzazione dei prezzi, che hanno più che compensato i costi energetici e di produzione".Il"è rimasto solido tra le 30 e le 35 settimane di produzione già vendute per LCV e M&H - ha spiegato - Con nessuna cancellazione di ordini eccezionale o insolita nel trimestre". Iveco intende "abbassare a 15-20 settimane durante il 2023" questo lasso di tempo, ha aggiunto.Il CEO ha spiegato cheper i Truck è rimasta "solida e al di sopra dei livelli pre-COVID", mentre l'acquisizione di ordini di autobus è diminuita rispetto al quarto trimestre del 2021, ma è aumentata del 29%, 62% e 46% rispetto allo stesso trimestre negli anni 2018-2020. Ledi Truck in tutto il mondo sono aumentate del 29%, mentre quelle di autobus del 32%.La società ha comunicato che ladei veicoli commerciali leggeri è salita al 15,1% rispetto al 13,2% dello stesso periodo dell'anno scorso, mentre la quota di mercato di M&H nell'UE è scesa all'8% rispetto al 9% dello stesso periodo dell'anno scorso, a causa della catena di fornitura e della carenza di componenti (principalmente semiconduttori). Marx ha detto che Iveco è entrato nel primo trimestre del 2023 con un ", per migliorare la nostra posizione leader".