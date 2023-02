Wall Street debole con trimestrali deludenti, crolla Lyft

Intesa Sanpaolo

(Teleborsa) -, dopo che nei giorni scorsi sono arrivateda parte dei funzionari della Federal Reserve, i quali hanno segnalato la necessità di mantenere la rotta del processo di inasprimento della politica monetaria, con l'obiettivo di soffocare un'inflazione ancora troppo alta."Indubbiamente i nonfarm payrolls di gennaio spingono verso l'alto i rischi per il punto di arrivo dei tassi, ma richiedono anche una lettura del quadro economico complessivo, per ora coerente con un significativo rallentamento della domanda aggregata, soprattutto alla luce dei segnali provenienti dai salari - hanno scritto gli economisti di, mentre raccoglierà altri dati in attesa della riunione di marzo, quando verranno aggiornate le proiezioni macroeconomiche".Inoltre, si avvicina la conclusione la, con oltre la metà delle società dell'indice S&P 500 che hanno diffuso i risultati. Tra i nomi più importanti rimasti ci sono, che comunicheranno i loro risultati settimana prossima.Intanto,(società statunitense che offre servizi di pagamento digitale e di trasferimento di denaro) ha messo a segno unae comunicato che il CEO Dan Schulman lascerà la carica il 31 dicembre 2023.(concorrente di Uber nel settore ride sharing) ha comunicato unaper il trimestre in corso, nonostante gli ultimi tre mesi del 2022 abbiano segnato il record per i ricavi.L'è priva di dati significativi nella giornata odierna (a parte la fiducia dei consumatori dell'Università del Michigan), con gli operatori che attendono dati più importanti la settimana prossima. Saranno infatti diffuse l'inflazione, le vendite al dettaglio e la produzione industriale per il mese di gennaio.Sul fronte delleha abbassato la raccomandazione sua to "equal-weight" da "overweight",ha iniziato la copertura sucon un "buy" e tagliato il giudizio sua "underperform" da "neutral"., con ilche si attesta a 33.678 punti, mentre, al contrario, si posiziona sotto la parità l', che retrocede a 4.073 punti. Leggermente negativo il(-0,52%); sulla stessa tendenza, in lieve ribasso l'(-0,25%).Tra i datisui mercati statunitensi:16:00: Fiducia consumatori Università Michigan (atteso 65 punti; preced. 64,9 punti)16:00: Vendite industria, mensile (preced. -0,8%)16:00: Scorte industria, mensile (preced. 0,4%)16:30: Scorte petrolio, settimanale14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale.