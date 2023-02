Aryel (realtà aumentata per marketing), round da 3 milioni di euro

(Teleborsa) -, startup che permette la creazione di una realtà aumentata customizzata da applicare alle strategie di marketing, ha chiuso un, che segue la prima raccolta di 700 mila euro nel 2022.Il round è, operational venture capital specializzato in investimenti nella fase seed e post, e vede la partecipazione di diversi business angel, tra cui Alessio Beverina, Andrea Lovato, Enrico e Rossella Cerea, Fabio Lalli, Gianluca Maestroni, Lorenzo Del Bianco, Massimo Pagnetti e Vittorio Dionisi.Guidata da, Aryel ha chiuso il 2022 con una crescita di oltre il 300% e una base di oltre 20 mila utenti, di cui il 70% proviene dai mercati internazionali come l'Asia, il Canada e il Nord Europa. Tra i clienti che hanno scelto la piattaforma ci sono importanti brand e agenzie, tra cui: Alpitour, Conad, Ferrero, Jakala, Kornit Digital, Plenitude."La nostra piattaforma risponde ad esigenze concrete che, chi si occupa di marketing, affronta ogni giorno, tra cui attirare e misurare l'attenzione dei consumatoriin cui siamo circondati - spiega Mattia Salvi - I casi d'uso sono molteplici e vanno dall'e-commerce, all'advertising, fino alla lead generation".La raccolta ha l'obiettivo di portare l'azienda a, diventando la soluzione no-code di riferimento per marketer e creator sulla realtà aumentata nel marketing. Prevista anche l'apertura di nuovi uffici fisici in mercati di riferimento, primo fra tutti quello UK.