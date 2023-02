BCE: alcune misure fiscali non efficienti, alimentano inflazione

(Teleborsa) - Lea preservare gli incentivi a consumare meno energia rischiano di, finendo per. Lo sostiene una nuova ricerca della Banca centrale europea (BCE), la quale suggerisce che le politiche di bilancio dovrebbero essere orientate a rendere più produttiva l'economia dell'area euro, a ricostituire le riserve di bilancio e a ridurre gradualmente gli elevati livelli del debito pubblico.Viene ricordato che ilin risposta all'impennata dei prezzi dell'energia e dell'inflazione a seguito dell'invasione russa dell'Ucraina. Nel contesto dell'approvazione da parte dei governi dei progetti di bilancio per il 2023, alcune di queste misure sono state prorogate ed è stato introdotto un sostegno aggiuntivo per quest'anno, portando lo stimolo lordo totale vicino al 2% del PIL in entrambi gli anni.Sebbene la stessa BCE affermi che sia "difficile da classificare con precisione", stima che circa lanel periodo 2022-23 abbia "un" - attraverso minori costi marginali del consumo energetico -, mentre le misure sul reddito costituiscono il resto.I ricercatori stimano che il sostegno fiscale discrezionale per proteggere l'economia dell'area euro dall'inflazione elevata avrà ", riducendo le pressioni inflazionistiche nel". Tuttavia, questi effetti sono "ampiamente invertiti nel resto dell'orizzonte di proiezione", ovvero nel periodo 2024-25.Secondo la ricerca, pur essendo progressiste, alcune misure fiscali non sono molto efficienti dal punto di vista economico. "Si stima che solo una quota relativamente piccola del sostegno sia destinata alle famiglie a basso reddito - si legge - Inoltre, l'onere aggiuntivo per le finanze pubbliche, soprattutto se il sostegno deve essere esteso attraverso misure più durature, può porre, in particolare nei paesi fortemente indebitati".