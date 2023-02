Elezioni regionali, Lombardia e Lazio al centrodestra

(Teleborsa) - I dati delle proiezioni per le regionali inconsolidano quanto emerso dal quadro degli exit poll, con i candidati del centrodestra ampiamente in testa in entrambe le regioni. Il Presidente uscente e candidato del centrodestra Fontana si attesta su 54,4% delle preferenze, seguito da Pierfrancesco Majorino (centrosinistra-M5s) che raggiunge il. Più lontana Letizia Moratti (Terzo polo) al 10,7%. Ultima Mara Ghidorzi (Unione popolare) all'1,6%.Nel, sempre secondo il Opinio Rai con una copertura questa volta al 18%, Francesco Rocca si attesterebbe al 52,2% (coalizione al 53,8%);per la netta vittoria di queste elezioni regionali, sicura che entrambi daranno il massimo per onorare il voto e il mandato ricevuto dai cittadini di Lazio e Lombardia. Un importante e significativo risultato che consolida la compattezza del centrodestra e rafforza il lavoro del Governo": così sui social la presidente del Consiglio,Il candidato del centrosinistra alla Regione Lazioha telefonato al rivale e vincitore delle elezioni Francesco Rocca: "è stata una telefonata cordiale con la quale D'Amato ha riconosciuto il risultato, gli ha fatto i complimenti e ha promesso che la sua sarà una opposizione dura sulle questioni concrete". È quanto si apprende dallo staff di D'Amato.esulta sui social il leader della Lega, Matteo Salvini. Se gli exit-poll venissero confermati sarebbe "un successo del centrodestra, nel Lazio molto consistente ma anche in Lombardia. E' un voto di fiducia al governo di centrodestra, quindi siamo soddisfatti", ha affermato il vice premier e ministro degli Esteri,. "Se confermato questo è un dato superiore anche rispetto alle elezioni politiche. Un apprezzamento che cresce", ha detto il ministro, Francesco Lollobrigida, presente al comitato elettorale di Francesco Rocca a Roma. "La coalizione è unitissima", ha aggiunto.Arrivano anche le parole di"In un quadro politico per noi particolarmente complicato e con il vento chiaramente contro - ha dichiarato il segretario Pd uscente - il Pd ottiene un risultato più che significativo, dimostra il suo sforzo coalizionale e respinge la sfida di M5S e Terzo Polo. Il tentativo ripetuto di sostituirci come forza principale dell'opposizione non è riuscito. L'Opa contro il Pd ha fatto male a chi l'ha tentata. Ci auguriamo che questo risultato dimostri finalmente a