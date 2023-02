Future USA anticipano prudenza a Wall Street

(Teleborsa) - Si muovono con cautela i future sugli indici statunitensi anticipando una partenza prudente per la borsa di Wall Street, tra meno di mezz'ora, in attesa del dato sull'inflazione americana di gennaio, in calendario domani, martedì 14 febbraio.Gli analisti scommettono che il dato confermi il rallentamento dell'inflazione già registrato nei mesi scorsi e che questo possa suggerire alla Federal Reserve di non proseguire a lungo nell'attuale stretta monetaria.Il contratto sul Dow Jones lima lo 0,03% mentre quello sullo S&P 500 sale appena dello 0,10%. Positivo il derivato sul Nasdaq +0,38%.