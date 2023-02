Saipem crolla dopo rally con forti volumi: possibile uscita banche

BNP Paribas

Saipem

(Teleborsa) -. Il titolo è nettamente il, lasciando sul terreno oltre il 5%, dopo essere stato uno dei migliori da inizio 2023. Prima della caduta odierna, le azioni avevano guadagnato oltre il 35% YTD, con gli investitori che si stavano riposizionando sul titolo in vista dei risultati di fine mese (il CdA approverà il preconsuntivo di bilancio il 27 febbraio) e dopo le complesse vicende societarie dello scorso anno.Proprio all'aumento di capitale del 2022 potrebbero essere collegate le vendite odierne. Considerando che, alle 15.00, ilè superiore ai 275 milioni di euro e lesono oltre 188 milioni (oltre il 9% del capitale), si può avanzare l'ipotesi che dietro al movimento odierno ci siano iche lo scorso luglio avevano partecipato all'aumento di capitale della società di servizi e soluzioni per il settore energia e infrastrutture. Analizzando gli ultimi 30 giorni, si osserva infatti che il controvalore medio per intera seduta è di circa 74 milioni di euro, mentre la quantità scambiata pari a 54 milioni di pezzi.Ildelle banche era stato pari a 1,013 euro per azione, che scende sotto quota 1 se si considerano anche le. Gli 1,5005 euro per azione della chiusura di venerdì potrebbero essere stati considerati un buon livello per cedere i titoli in profitto.All'operazione(in qualità di joint global coordinators) e, Banca Akros,(in qualità di joint bookrunners).Seduta negativa per, che si posiziona a 1,417 euro, con. Atteso un ulteriore ripiego verso l'area di supporto vista a 1,357 e successiva a 1,296. Resistenza a 1,635.