Avis Budget Group festeggia trimestre sopra attese, titolo in rally

(Teleborsa) - Ottima performance per, che scambia in rialzo dell'8,73%.A fare da assist alle azioni contribuiscono i risultati di bilancio annunciati dal gigante dell'autonoleggio, ampiamente superiori alle aspettative grazie al fatto che la ripresa di viaggi e turismo.Il quarto trimestre si è chiuso con una crescita degli utili a 424 milioni, pari a 10,10 dollari per azione, dai 381 milioni (6,63 dollari) precedenti. Su base rettificata l' EPS si è attestato a 10,46 dollari contro i 6,68 dollari attesi dal consensus. I ricavi sono in progresso dell'8% annuo a 2,77 miliardi superiori ai 2,67 miliardi stimati dal mercato.Comparando l'andamento del titolo con il, su base settimanale, si nota chemantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +12,88%, rispetto a +1,1% dell').L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 247,6 USD. Primo supporto visto a 226,1. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 212,5.