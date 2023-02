Brenntag, pressione da investitore attivista per spin-off

Brenntag

Brenntag

(Teleborsa) -, hedge fund attivista statunitense, ha svelato di possedere una, società tedesca leader nella distribuzione di prodotti chimici, e ha inviato una lettera ai membri del consiglio di amministrazione dell'azienda per chiedere lo. L'opinione del fondo è che la divisione non stia raggiungendo il suo pieno potenziale e stia sottoperformando operativamente i suoi concorrenti diretti.Secondo Engine Capital, Brenntag Specialties non realizzerà lo stesso multiplo di valutazione di altri peer specializzati pure-play a causa dello "" che gli investitori continueranno ad assegnare a Brenntag. La richiesta è di procedere con uno spin-off e con altre iniziative strategiche.In particolare, è chiesto di: impegnarsi pubblicamente a dare lae a fornire una tempistica per la separazione per aiutare entrambe le aziende a realizzare il rispettivo potenziale operativo e finanziario; stabilire un significativoper trarre vantaggio dalle azioni sottovalutate di Brenntag;un rappresentante degli azionisti con esperienza nell'allocazione del capitale, negli investimenti e nell'analisi delle valutazioni.Dopo l'invio della lettera, si muove al rialzo, che si attesta a 71 euro, con, risultando il. Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo con resistenza vista a quota 71,6 e successiva a 72,6. Supporto a 70,6.