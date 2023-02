Fincantieri, il calendario finanziario del 2023

Principale complesso cantieristico al mondo

Fincantieri

(Teleborsa) - Ilha reso noto in un comunicato il calendario finanziario per l'anno 2023, specificando che lerelative ai risultati finanziari periodici si svolgeranno il giorno stesso o all’indomani dell’approvazione dei risultati da parte del Consiglio di Amministrazione.Inoltre, il management diha reso noto che con riferimento alla distribuzione dell'eventualeper l'esercizio 2022, lo stacco della cedola è previsto nel mese di giugno 2023 e ha sottolineato che tale comunicazione non può essere interpretata in alcun modo come una previsione sulla sussistenza dei presupposti per la distribuzione di dividendi relativi al 2022 e ad esercizi futuri.CDA: Approvazione del Progetto di Bilancio 2022 e approvazione del Bilancio Consolidato 2022CDA: Approvazione delle Informazioni Finanziarie aggiuntive al 31 marzo 2023Assemblea: Approvazione del Bilancio di esercizio 2022CDA: Approvazione della Relazione Finanziaria Semestrale al 30 giugno 2023CDA: Approvazione delle Informazioni Finanziarie aggiuntive al 30 settembre 2023