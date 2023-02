Ford taglia 3.800 posti di lavoro in Europa: la maggioranza in Germania e UK

Ford

(Teleborsa) - La casa automobilistica statunitenseha annunciato, per "rispondere alle condizioni di mercato in rapida evoluzione e a un campo crescente di concorrenti di veicoli elettrici che entrano nel mercato". Circa 2.300 posti di lavoro tagliati sono in, 1.300 nele 200 nel resto del Vecchio Continente.Ford intende creare una struttura dei costi più snella e competitiva, e si impegnerà ora a consultare le sue parti sociali in tutta Europa con l'intento di ottenere le riduzioni di posti di lavoro attraversoL'azienda statunitense ha spiegato che i cambiamenti sono "guidati dale dalla". Ford manterrà un'organizzazione ingegneristica di circa 3.400 ruoli in Europa, focalizzata sulla progettazione e lo sviluppo dei veicoli, nonché sulla creazione di servizi connessi."Aprire la strada a un futuro sostenibile e redditizio per Ford in Europa richiede azioni su vasta scala e cambiamenti nel modo in cui sviluppiamo, costruiamo e vendiamo i veicoli Ford - ha affermato Martin Sander, direttore generale di Ford in Europa - Ciò avrà undi cui avremo bisogno in futuro".