PA, Zangrillo: trasformazione digitale è necessità

(Teleborsa) -. Lo ha affermato il ministro per la Pubblica amministrazione,inaugurando a Roma, negli spazi di Binario F, i 'Dialoghi sul digitale' organizzati da PA Social in collaborazione con Fondazione Italia Digitale. Una occasione per fare il punto sulle nuove tecnologie che stanno portando grandi vantaggi in tutte le attività, ma anche nuove sfide da affrontare con professionalità e competenza."Dalle difficoltà nascono spesso grandi opportunità. Ed è quello che è accaduto in piena emergenza pandemica con la trasformazione digitale - ha ricordato il ministro Zangrillo intervistato dal presidente di PA Social, Francesco Di Costanzo - Abbiamo spinto l'acceleratore sull'innovazione, toccando con mano le grandi potenzialità che offre. Molte barriere sono state abbattute, molte altre dovranno crollare". Per il ministro Zangrillo, infatti, "la vera sfida di oggi è saper accompagnare le persone nel profondo e repentino percorso di cambiamento. Ed è quello che stiamo iniziando a fare nella Pubblica amministrazione, investendo soprattutto sul capitale umano, sulle competenze e sul merito. Perché soltanto se saremo davvero capaci di non lasciare indietro nessuno, e di rendere il digitale patrimonio diffuso e comune, potremo dire di aver dato un rinnovato volto alla Pubblica amministrazione".I 'Dialoghi sul digitale' sono stati anche l'occasione, per Zangrillo, di partecipare a unache ha permesso al ministro di trovarsi nella stessa stanza virtuale con altre due persone che si trovavano in luoghi differenti. "di affrontare quella che è una vera e propria rivoluzione culturale", ha concluso il ministro per la Pubblica amministrazione, ringraziando PA Social, Fondazione Italia Digitale, Meta e Binario F per l'invito e l'ospitalità.