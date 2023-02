Parlamento UE approva inserimento di REPowerEU nei PNRR

(Teleborsa) - Via libera del Parlamento europeo all', con l'obiettivo di accelerare la transizione verde e l'indipendenza dai combustibili russi, oltre che affrontare la povertà energetica. Laha infatti confermato con 535 voti favorevoli, 63contrari e 53 astensioni l'accordo raggiunto con il Consiglio nel dicembre 2022. In base all'accordo, imediante una modifica del dispositivo per la ripresa e la resilienza dovranno includere misure per il risparmio energetico, la produzione di energia pulita e la diversificazione dell'approvvigionamento energetico, come previsto dal piano REPowerEU.Le nuove regole si applicano retroattivamente, con qualche eccezione. I deputati hanno ottenuto che le misure siano volte a sostenere investimenti mirati a combattere la povertà energetica di famiglie vulnerabili, PMI e microimprese.Durante i negoziati, i deputati hanno convinto i Paesi dell'UE a destinare almeno ilnell'ambito di REPowerEU aper eliminare le carenze strutturali esistenti in termini di trasmissione, distribuzione e stoccaggio dell'energia, nonché per aumentare i flussi transfrontalieri, anche se effettuati da un solo paese UE.Hanno anche ottenuto l'introduzione diper i 100 destinatari finali che ricevono i finanziamenti di importo più elevato.Infine, i negoziatori del Parlamento hanno ottenuto che, degliproposti dalla Commissione, 8 miliardi provengano da una precedente messa all'asta di quote di emissione nazionali nell'ambito del sistema per lo scambio delle quote di emissione dell'UE (ETS), e 12 miliardi siano prelevati dal Fondo per l'innovazione.