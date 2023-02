Ucraina, nessuna conferma dagli Usa di caccia russi al confine per nuova offensiva

(Teleborsa) - In merito ad aereiche si starebbero concentrando alcon l'"attualmente non li vediamo ancora, ma sappiamo che laha un numero considerevole di aerei nella sua disponibilità. Per questo enfatizziamo il fatto che dobbiamo fare tutto il possibile perché l'Ucraina abbia le capacità di difesa aerea". È quanto ha dichiarato il segretario alla Difesa Usa,, nella conferenza stampa a conclusione della riunione del Gruppo di contatto per la difesa dell'Ucraina. Secondo quanto riportato dal Financial Times i servizi di intelligence occidentali avrebbero già lanciato un allarme sulla possibilità che i russi stiano ammassando caccia ed elicotteri al confine con l'Ucraina per sostenere unadi terra."Gli Stati Uniti non hanno mai impedito alladi fornire nulla all'Ucraina. La decisione viene fatto dagli Stati, non possiamo dettarla noi", ha invece affermato Austin, rispondendo a una domanda sulla fornitura diall'Ucraina. "L'Ucraina ha fatto un buon lavoro nell'intercettare i missili russi e vogliamo che abbiano tutti i mezzi per difendersi, anche nel caso in cui russi dovessero decidere di dispiegare l'aviazione", ha aggiunto.Ieri ilha riferito che due suoi caccia F-35 hanno intercettato ieri una formazione disopra la Polonia e li hanno scortati fuori da tale spazio aereo. I velivoli "si sono avvicinati all'area di responsabilità polacca della Nato provenendo da Kaliningrad", ha spiegato il dicastero spiegando che otto suoi F-35 olandesi sono di stanza in Polonia questo mese e il prossimo. La formazione aerea russa era formata da "tre velivoli: un Ilyushin IL-20M Coot-A scortato da due Flanker Su-27", ha specificato il Ministero della Difesa.Nel frattempo il servizio stampa di Air Moldova ha fatto sapere che lodellaè stato chiuso e i voli di linea sono stati cancellati, ha riferito il servizio stampa di Air Moldova. I motivi della chiusura del cielo non sono stati specificati e le autorità del Paese non hanno ancora commentato la situazione. Secondo i media moldavi, un drone sconosciuto sarebbe stato avvistato nel cielo sopra il paese.