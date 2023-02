USA, frena l'inflazione a gennaio ma meno delle attese

(Teleborsa) - Risulta in linea con le attese l'inflazione USA a gennaio. Secondo ilamericano, i prezzi al consumo hanno registrato un +0,5% su base mensile, come da attese e contro il +0,1% del mese precedente.Su base annua, la crescita dell'inflazione è stata del 6,4%, superiore al +6,2% del consensus, ma inferiore al +6,5% del mese precedente.Ilha registrato un aumento dello 0,4% su base mensile, dopo il +0,4% rivisto del mese precedente (+0,3% la prima lettura) in linea con le attese. Il dato tendenziale attesta un aumento del 5,6%, superiore al +5,5% del mese precedente e contro il +5,7% del mese precedente.