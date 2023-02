Wall Street contrastata. Dato CPI allontana svolta Fed su tassi

Dow Jones

(Teleborsa) - Si muove a due velocità la borsa di Wall Street, al giro di boa, dopo la pubblicazione dell 'inflazione che ha mostrato un rallentamento dei prezzi inferiore alle attese e che potrebbe spingere la Fed a proseguire il ritmo di rialzo dei tassi.Tra gli indici statunitensi, si muove sotto la parità il, che scende a 34.116 punti, con uno scarto percentuale dello 0,38%, mentre, al contrario, resta piatto l', con le quotazioni che si posizionano a 4.132 punti.In frazionale progresso il(+0,28%); senza direzione l'(-0,07%).Nell'S&P 500, non si salva alcun comparto.Tra i(+1,48%),(+1,26%),(+0,56%) e(+0,52%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,69%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,52%.Tentenna, con un modesto ribasso dell'1,34%.Giornata fiacca per, che segna un calo dell'1,31%.Tra i(+7,00%),(+6,97%),(+4,53%) e(+4,13%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -3,51%.Spicca la prestazione negativa di, che scende del 3,08%.scende del 2,12%.Calo deciso per, che segna un -1,7%.Tra ledi maggior peso nei mercati nordamericani:14:30: Prezzi consumo, mensile (atteso 0,5%; preced. 0,1%)14:30: Prezzi consumo, annuale (atteso 6,2%; preced. 6,5%)14:30: Empire State Index (atteso -17,75 punti; preced. -32,9 punti)14:30: Vendite dettaglio, mensile (atteso 1,6%; preced. -1,1%)14:30: Vendite dettaglio, annuale (preced. 6%).