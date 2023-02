Barclays, utile netto 2022 in forte crescita a 25 miliardi sterline

Barclays

(Teleborsa) -, riportato una forte crescita d utili e remunerazione del capitale a doppia cifra in tutte le aree operative.nell'esercizio 2022 è, mentre l'utile prima degli oneri straordinari (1,2 miliardi) è cresciuto del 9% a 8,2 miliardi. EPS a 30,8p per azione. RoTE di gruppo al 10,4%.Laa registrato una crescita dell'utile dell'11% a 7,3 miliardi di sterline ed un aumento del margine di interesse del 13% a 5,9 miliardi,. RoTE al 18,7%.Per lasi registra un'ottima performance nei comparti Global Markets (+38%) e FICC - fixed income, currencies and commodities (+65%) che ha più che compensato la contrazione delle commisisoni per l'Investment Banking (-29%). Il RoTE della divisione CIB si attesta al 10,2%.Per la(CC&P) si registra un aumento dell'utile del 35% a 4,5 miliardi di sterline con un RoTE al 10%.utile prima delle imposte pari a a 5miliardi di sterline.Forte posizione di capitale con unsulla parte alta del range indicato del 13-14%