Lufthansa, stop sistemi informatici causato da cavi danneggiati: normalizzazione traffico aereo nel pomeriggio

Lufthansa

(Teleborsa) - A causare disagi nelle operazioni di volo diin Germania è stato ildeidi un fornitore di servizi di telecomunicazione durante alcuni lavori di costruzione a Francoforte. A renderlo noto in un comunicato è la stessa compagnia aerea che ha spiegato così l'interruzione deidi Lufthansa nell'aeroporto tedesco che ha causato disagi per i voli da e per la città della Germania centrale.In base a quanto riportato dall'agenzia di stampa tedesca Dpa, l'ente per la sicurezza del trasporto aereo ha infatti chiuso ledell'aeroporto di Francoforte a causa dei gravi problemi che hanno mandato in tilt i sistemi informatici della compagnia. Gli aerei vengono dirottati verso Norimberga, Colonia e Duesseldorf. Smentita da un portavoce di Lufthansa invece la notizia secondo la quale gli aerei della compagnia siano stati coinvolti dai disagi su scala globale."Si prevede che le operazioni di volo si stabilizzeranno nel corso del", ha aggiunto Lufthansa nella nota invitando iinteressati a controllare lo stato del proprio volo sull'app o sul sito web della compagnia prima di arrivare in aeroporto. "I passeggeri con voli nazionali possono spostarsi con Deutsche Bahn fino a domenica", ha fatto inoltre sapere la compagnia scusandosi per i disagi causati.