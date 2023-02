Auto, Gentiloni: obiettivo 2035 deciso 2 anni fa, sarà comunque verificato nella sua fattibilità

(Teleborsa) - La proposta disul taglio dellee lo stop allecon propulsori termini del"prevede unaa un certo punto, per verificare se i livelli di sviluppo delle reti siano tali da confermare l'obiettivo 2035". Lo ha ricordato il commissario europeo all'Economia,, durante una conferenza stampa assieme ai vertici di CDP, rispondendo ad una domanda sul tema, dopo le reazioni in Italia al recente voto del Parlamento europeo.In particolare, al centro dellec'è il termine per l'abbandono della produzione di motori a benzina e diesel, con i nuovi veicoli che dovrebbero unicamente essere elettrici o a idrogeno. Secondo diverse associazioni glinon sono realizzabili nei tempi previsti, specialmente per le eventuali reti di distribuzione di idrogeno. Questo obiettivo è stato in realtà deciso "due anni fa – ha sottolineato Gentiloni – è un obiettivo che sarà verificato nella sua fattibilità. Ma è molto importante per le imprese dare un. Non possiamo improvvisare, dobbiamo dare alle imprese la certezza di un orizzonte: penso che sia molto importante".Ovviamente, ho pieno rispetto delledei diversi governi, e questo farà parte della dialettica nel", ha aggiunto. Quanto agli aiuti all'industria "certamente ci sono, c'è un volume enorme di, ciascuno dei programmi dedica una parte molto consistente al sostegno ai veicoli elettrici – ha detto Gentiloni –, alla. Solo uno dei programmi ha 250 miliardi di euro dedicati alla transizione verde una parte consistente di questi è per la mobilità"."L'esistenza di sostegni ovviamente non cancella la difficoltà della, perché sappiamo benissimo che comporta grandi, soprattutto nellae sappiamo quanto sia importante per l'Italia. È una sfida che il paese e l'UE devono prendere nelle mani. Ci saranno delle difficoltà ma ci saranno anche dellestraordinarie di lavoro – ha affermato il Commissario –. Vogliamo essere trascinati da questa vicenda o vogliamo esserne protagonisti? Penso che faccia benissimo l'UE a voler essere protagonista"