MEF, Freni: migliorare accesso a mercato dei capitali per rafforzare resilienza PMI

(Teleborsa) - "Non possiamo immaginare che la resilienza della nostra dorsale economica sia infinita. Dobbiamo aiutare questa resilienza e l'unico modo di aiutare la resilienza della nostra dorsale economica - e quindi delle piccole e medie imprese - è quella di, di favorire la capitalizzazione di queste imprese senza ricorrere necessariamente al credito bancario". Lo ha affermatodi Stato al ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF), a margine dell'evento "Euronext Growth Milan, PMI e miglioramenti normativi senza costi per la finanza pubblica" organizzato da AssoNEXT.Quindi serve spingere "la quotazione sul mercato regolamentato, una spinta a una", ha aggiunto."Devo dire che Euronext Growth Milan è già molto avanti su questo, costituisce per noi una grande speranza e costituisce per noi un grande stimolo a fare meglio - ha proseguito - Ed è in quest'ottica che il governo sta lavorando, cioè cercare di fare sempre meglio per, anche in prospettiva di accesso al mercato dei capitali".