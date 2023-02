Asia in rosso. Moderate perdite per Tokyo

Tokyo

(Teleborsa) - Le borse asiatiche hanno vissuto una giornata incerta, sulla scia della performance di Wall Street, dopo che i dati dei prezzi alla produzione hanno deluso ed i commenti di alcuni esponenti della Fed hanno preannunciato nuovi aumenti.Si muove in frazionale ribasso, con ilche sta lasciando sul parterre lo 0,78%; sulla stessa linea, vendite diffuse su, che continua la giornata all'1,25%.Negativo(-0,92%); come pure, variazioni negative per(-1,03%).Leggermente negativo(-0,26%); sulla stessa tendenza, in ribasso(-0,9%).Frazionale rialzo per l', che sta mettendo a segno un modesto profit a +0,21%. Seduta trascurata per l', che mostra un timido -0,16%. Performance infelice per l', che presenta una variazione percentuale negativa dello 0,39% rispetto alla seduta precedente.Il rendimento dell'tratta 0,5%, mentre il rendimento delè pari 2,89%.Tra ledi maggior peso nei mercati asiatici:01:30: PMI manifatturiero (preced. 48,9 punti)00:30: Prezzi consumo, annuale (preced. 4%).