Seduta moderatamente positiva a Tokyo

Tokyo

Nikkei 225

Euro contro la valuta nipponica

Euro nei confronti della divisa cinese

Euro contro il Dollaro hongkonghese

obbligazione decennale giapponese

(Teleborsa) - Seduta in lieve rialzo per, con il, che avanza dell'1,93%, dopo il tonfo di ieri sulla scia dell'incertezza legata all'arrivo del nuovo Premier.Oggi chiuse leper la Fche durerà una settimana. Chiusa anche laper laIn positivo anche(+0,75%).In frazionale calo(-0,14%); come pure, in ribasso(-0,66%).Tra gli altri mercati si segnala il buon andamento di(+0,71%); mentre risultano piatte le borseModeratamente al rialzo la prestazione dell', che scambia con una variazione percentuale dello 0,55%. Andamento piatto per l', che mostra una variazione percentuale pari a +0,3%. Appiattita la performance dell', che tratta con un modesto +0,09%.Il rendimento dell'è pari 0,86%.