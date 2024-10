Asia in rialzo con chip e aiuti Pechino. Stabile Tokyo

Tokyo

Nikkei 225

Euro contro la valuta nipponica

Euro nei confronti della divisa cinese

Euro contro il Dollaro hongkonghese

obbligazione decennale giapponese

titolo di Stato decennale cinese

(Teleborsa) -sulla scia della buona performance di Wall Street e del buon andamento dei titoli tecnologici, in vista deidella big taiwanese, dopo che il Ministro per la casa ha fornito qualche dettaglio sui, annunciando la creazione di una lista bianca delle società con accesso ai fondi pubblici., il(-0,1%) è sostanzialmente stabile, mentre, mentreè in rialzo rispetto alla vigilia arrivando allo 0,82%, sotto i massimi intraday,Pressoché invariato(+0,66%); sulla stessa linea, sui livelli della vigilia(-0,17%).Leggermente negativo(-0,39%); in rialzo(+0,79%).Giornata fiacca per l', che passa di mano con un trascurabile -0,15%. Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta dell', che sta facendo un moderato -0,07%. Seduta trascurata per l', che mostra un timido -0,09%.Il rendimento per l'è pari 0,97%, mentre il rendimento deltratta 2,09%.