Euro Zona, migliora fiducia consumatori a febbraio

(Teleborsa) - Segnali di leggero miglioramento per la fiducia dei consumatori europei.La stima flash dell'ultimo sondaggio mensile, condotto dalla, evidenzia che il sentiment dei consumatori è ancora negativo ma risale a -19 punti a febbraio rispetto ai -20,7 di gennaio. Il dato è in linea con le attese del mercato.Nel complesso dell'Unione europea l'indicatore è pari a -20,6 punti, in miglioramento di 1,7 punti rispetto al mese precedente.