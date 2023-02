Forvia prevede vendite stabili in 2023, margini in miglioramento

Faurecia

Hella

(Teleborsa) -, il produttore europeo di componenti per auto nato dall'acquisizione da parte didella rivale tedesca, ha registratopari a 25.458 milioni di euro nel, in aumento del 63% (+17% su base organica rispetto a una crescita del 6,7% della produzione automobilistica mondiale nello stesso periodo, ovvero una sovraperformance di 1.030 punti base). Il margine operativo si è attestato al 4,4% delle vendite, in calo di 110 punti base anno su anno.Ilriflette il basso livello del margine operativo nel primo semestre (3,7% rispetto al 6,6% nel primo semestre 2021), gravemente colpito dallo scoppio della guerra in Ucraina e dalle restrizioni Covid in Cina, oltre alla continua carenza di semiconduttori e ai costi aggiuntivi ancora significativi del programma Seating in Michigan.Nell'anno fiscale 2022,ha generato oltre 1 miliardo di euro di costi aggiuntivi rispetto al 2021 per le operazioni FORVIA (Faurecia + HELLA) e il pass-through ai clienti ha generato vendite aggiuntive per quasi 1 miliardo di euro attraverso meccanismi contrattuali in essere e negoziazioni e reclami specifici ai clienti, ovvero un pass-through che ha superato l'85%."Il 2022 è stato, poiché abbiamo concluso l'acquisizione di una quota di maggioranza in Hella per creare Forvia, il 7° più grande attore mondiale di tecnologia automobilistica, unendo le offerte complementari e i punti di forza delle due società", ha commentato il"I notevoli progressi compiuti nell'integrazione di Hella ci consentono di- ha aggiunto - Partendo dal presupposto che i volumi del 2023 saranno a un livello simile a quello del 2022, miriamo a migliorare la nostra performance finanziaria nel 2023".Ladi Forvia prevede: vendite comprese tra 25,2 e 26,2 miliardi di euro (incluso un impatto stimato di -1,3 miliardi dalle transazioni di cessione annunciate fino ad oggi); margine operativo tra il 5% e il 6% delle vendite.