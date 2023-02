Holifya, round pre-seed da 500 mila euro con Growth Engine ed Exor

Exor

(Teleborsa) -startup digital health attiva nell'analisi del DNA, ha chiuso un. La società fornisce un kit test per la raccolta del campione genetico tramite un prelievo salivare, da effettuare a casa, in farmacia o in studio dal proprio medico, per scoprire le proprie predisposizioni genetiche e adottare un'alimentazione e percorsi di prevenzione personalizzati. I risultati del test, il report nutrigenetico e le linee guida personalizzate sono visibili sulla piattaforma online di Holifya.Tra ici sono, holding che investe in startup e scaleup ad alto potenziale di crescita, e, fondo di investimento in startup early stage del gruppo. Il processo di raccolta ha inoltre visto la partecipazione di B4iFund, Bocconi 4 Innovation, e di alcuni business angel.HolifyaAlessandra Cestaro, CEO; Marco Brustia, CPO; Prof.ssa Elvira Pistolesi, Medico Chirurgo, Docente di Nutrigenetica e Nutrigenomica dell'Università degli Studi di Milano, Chief Scientific Officer."Questo pre-seed round rappresenta per noi un'importante possibilità per accelerare il nostro percorso di crescita e di sviluppo del nostro servizio e della nostra tecnologia - ha commentato Alessandra Cestaro - Siamo orgogliosi di avere a bordo investitori del calibro di Growth Engine, Exor Ventures e Bocconi, che potranno"."Le nuove risorse ci permetteranno dicon i migliori talenti,e i nostri algoritmi al fine di affermarci come punto di riferimento nell'ambito della nutrizione personalizzata e della nutrigenetica, con un approccio sempre data-driven e di valore per il cliente finale", ha aggiunto.I nuovi capitali consentiranno a Holifya di accelerare il proprio programma di crescita. La startup integreràdi nutrizione e prevenzione personalizzati a partire dal test genetico, fornendo suggerimenti su integratori e cosmeceutici personalizzati e fornendo un servizio sempre più di valore per i professionisti del mondo della salute, come medici, nutrizionisti e farmacisti.