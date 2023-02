Meloni a Varsavia per incontro con Morawiecki. Domani a Kiev da Zelensky

(Teleborsa) - Alla vigilia del vertice con i Paesi dell'est che porterà nelle prossime ore il presidente americano Joe Biden a Varsavia, laè in arrivo nella capitale polacca per un incontro con ilFissato inizialmente per le 17 di oggi l'incontro dovrebbe durare circa un'ora.A Palazzo Chigi si esclude, invece, un incontro tra Biden e Meloni a Varsavia. Secondo quanto si apprende la presidente del Consiglio italiana al termine dell'incontro si recherà a Kiev dove è attesa domani – a pochi giorni dal tragico anniversario del 24 febbraio – daDall'Italia "abbiamo ricevuto un pacchetto di aiuti, il che significa – ha dichiarato ilin un'intervista al Tg1 – che il sostegno della premier Giorgia Meloni non è cambiato. Anzi, la ringrazio e la aspetto, so che sta arrivando".