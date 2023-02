Tinexta, Intesa conferma rating in attesa di nuovo piano

Intesa Sanpaolo

(Teleborsa) -ha confermato ile ilsu, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nei servizi Digital Trust, Cybersecurity e Innovation & Marketing, in attese di conoscere il nuovo piano industriale 2023-25, che sarà svelato il 9 marzo insieme alla pubblicazione dei risultati 2022.Viene ricordato cheTinexta ha annunciatoper l'acquisizione del 65% di Ascertia nel Regno Unito (segmento Digital Trust) e del 20% di, player italiano strategicamente importante in termini di sicurezza nazionale (quotato su Euronext Growth Italy). Entrambe le operazioni includono opzioni per l'acquisizione del 100% delle società target."Riteniamo che le operazionidel gruppo, che mira a rafforzare la propria posizione nei segmenti a più rapida crescita e a maggior valore aggiunto di digital trust, cybersecurity & innovation e servizi di marketing, sia in Italia che all'estero", si legge in una nota.Gli analisti ritengono che le priorità chiave della strategia del gruppo siano: l'(il fatturato all'estero è attualmente di circa il 10%, mentre il management punta a raggiungere almeno il 30% nel medio periodo anche facendo leva sull'M&A); continuare a sfruttare le(la liquidità disponibile per M&A potrebbe raggiungere circa 350 milioni di euro); aumentare l'integrazione del gruppo tra le divisioni, per favorire attività di(che ora valgono più di 20 milioni di euro di fatturato e dovrebbero aumentare di circa il 30% nel 2023).