Bonomi: "BCE stia attenta a non creare condizioni per recessione"

(Teleborsa) - "Era illusorio pensare di poter rimanere con i tassi negativi,è in una ottica che". Lo ha ammesso il, aggiungendo che "la, perché un conto è una politica monetaria per combattere l'inflazione e un conto è". L'avvertimento arriva nell giorno in cui lala piena determinazione della banca centrale adParlando della, il leader di Confindustria ha confermato che "le, sono più positive di quello che tutti pensavano. Anche se parliamo". Bonomi ha però voluto ricordare che i dati del PMI manifatturiero che sono apparsi deludenti ed ha commentato "il manifatturiero sta cedendo il passo, un settore che trascina tutto il resto".caldeggiato dall'Italia. "Se Giorgia Meloni vuole fare una battaglia per la trasformazione del MES in un fondo per la competitività europea, Confindustria c'è", ha assicurato Bonomi, aggiungendo "se il problema è che il MES non è più consono agli obiettivi che ci siamo dati, andiamo in Europa a cambiarlo".Il leader degli industriali ha parlato anche di, ricordando che "siamo un Paese dove si pagano più tasse sul lavoro che sulle rendite finanziarie. Non è pensabile che abbiamo un cuneo fiscale che è tra i più alti tra i paesi OCSE". La riforma del fisco - ha aggiunto - "perché se affrontiamo la riforma del fisco parlando di tre aliquote Irpef, allora non ci siamo". Parlando del, Bonomi ha affermato che "a questa cifra".Non poteva mancare un accenno aled alla questione dello, a proposito della quale, il Presidente ha avvertito che "; sappiamo quanto é importante il contributo del settore per il PIL". "Come industria: se il governo creasse condizioni per le cessioni di primo grado tra privati - ha aggiunto - le imprese potrebbero comprare i crediti che oggi sono fermi".