HSBC, utile 4° trim sale del 92%. Dividendo speciale da vendita in Canada

HSBC

(Teleborsa) - Il colosso bancario britannicoha registrato unin aumento del 92% a 6,8 miliardi di dollari nel. L'è aumentato di 2,9 miliardi a 4,9 miliardi di dollari. Isono aumentati del 24% a 14,9 miliardi di dollari, grazie alla forte crescita del margine di interesse e all'aumento dei ricavi da Markets and Securities Services (MSS), in parte compensati dall'impatto negativo delle differenze di conversione delle valute estere.Per, l'utile prima delle imposte rettificato è aumentato di 3,4 miliardi a 24 miliardi. L'utile netto è aumentato di 2 miliardi a 16,7 miliardi. Le entrate sono aumentate del 4% a 51,7 miliardi.Il Consiglio ha approvato undi 0,23 dollari per azione, per un totale per il 2022 di 0,32 dollari per azione.HSBC afferma chee punta a raggiungere l'obiettivo di ritorno sul capitale netto tangibile medio (RoTE) di almeno il 12% dal 2023 in poi. Sulla base dell'attuale consenso di mercato per i tassi delle banche centrali, prevede un reddito da interessi netto di almeno 36 miliardi nel 2023.Ha fissato undel 50% per il 2023 e il 2024. La banca intende inoltre tornare al pagamento dei dividendi trimestrali a partire dal primo trimestre del 2023.Subordinatamente al completamento della vendita dell'attività bancaria in Canada , l'intenzione del CdA è di considerare il pagamento di uncome un utilizzo prioritario dei proventi generati dal completamento della transazione.