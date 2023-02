In rosso Wall Street. Occhi su Fed e trimestrali

Home Depot

Walmart

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

(Teleborsa) - La borsa di Wall Street riapre con gli indici che si muovono in negativo dopo essere rimasta chiusa la vigilia per festività. L'attenzione degli investitori resta concentrata sulle banche centrali convinti che ladebba rimanere sul suo percorso da "falco", nonostante l'sia scesa dal suo picco, ma rimane ancora elevata, ed il tasso di disoccupazione è al minimo di 53 anni. Domani saranno pubblicati idella banca centrale americana: gli addetti ai lavori sperano di carpire indicazioni sulla condotta futura di politica monetaria.Intanto sullo sfondo si guarda alle evoluzioni della, con i timori di una escalation del conflitto, in Ucraina, complice il fatto che il presidente russo, Vladimir Putin, ha ribadito la volontà di continuare le operazioni per raggiungere gli obiettivi dell'invasione.Sul fronte trimestrali, focus sudopo che il rivenditore di articoli per la casa ha registrato, per il quarto trimestre, entrate inferiori alle attese, anche se ha superato le stime sugli utili. Occhi anche suche ha pubblicato i suoi ultimi risultati trimestrali deludenti.Tra gli indici statunitensi, ilmostra una flessione dello 0,89%; sulla stessa linea, giornata negativa per l', che continua la seduta a 4.043 punti, in calo dello 0,88%. In rosso il(-0,96%); con analoga direzione, in discesa l'(-0,88%).ad alta capitalizzazione del mercato il Dow Jones.Seduta all'insegna delTra ledi maggior peso nei mercati nordamericani:15:45: PMI manifatturiero (atteso 47,1 punti; preced. 46,9 punti)15:45: PMI servizi (atteso 47,1 punti; preced. 46,8 punti)15:45: PMI composito (atteso 47,5 punti; preced. 46,8 punti)16:00: Vendita case esistenti, mensile (atteso 2%; preced. -1,5%)16:00: Vendita case esistenti (atteso 4,1 Mln unità; preced. 4,02 Mln unità).